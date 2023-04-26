Министр транспорта России: Гейдар Алиев навсегда вошел в историю

Имя Гейдара Алиева золотыми буквами вписано в летопись строительства Байкало-Амурской магистрали. Он навсегда вошел в историю.

Имя Гейдара Алиева золотыми буквами вписано в летопись строительства Байкало-Амурской магистрали. Он навсегда вошел в историю.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр транспорта России Виталий Савельев заявил на открытии выставки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его вкладу в дело строительства Байкало-Амурской магистрали.

"Эта выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Сегодня здесь присутствуют ветераны, в чьей судьбе Гейдар Алиев сыграл ключевую роль. Это очень важно. Все выступающие охарактеризовали Гейдара Алиевича как высокопрофессионального человека, который очень много сделал для развития транспорта в СССР, в том числе для строительства Байкало-Амурской магистрали", - заявил В. Савельев.

Он подчеркнул, что задача нынешних министров транспорта Азербайджана и России - развивать совместную инфраструктуру: "Наши народы связывает глубокая история, политические отношения у нас на достаточно серьезном уровне. Задача сегодняшних министров транспорта – развивать нашу транспортную инфраструктуру".