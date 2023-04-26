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Министр транспорта России: Гейдар Алиев навсегда вошел в историю

Министр транспорта России: Гейдар Алиев навсегда вошел в историю Имя Гейдара Алиева золотыми буквами вписано в летопись строительства Байкало-Амурской магистрали. Он навсегда вошел в историю.
Внешняя политика
26 апреля 2023 г. 16:49
Министр транспорта России: Гейдар Алиев навсегда вошел в историю

Имя Гейдара Алиева золотыми буквами вписано в летопись строительства Байкало-Амурской магистрали. Он навсегда вошел в историю.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр транспорта России Виталий Савельев заявил на открытии выставки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его вкладу в дело строительства Байкало-Амурской магистрали.

"Эта выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Сегодня здесь присутствуют ветераны, в чьей судьбе Гейдар Алиев сыграл ключевую роль. Это очень важно. Все выступающие охарактеризовали Гейдара Алиевича как высокопрофессионального человека, который очень много сделал для развития транспорта в СССР, в том числе для строительства Байкало-Амурской магистрали", - заявил В. Савельев.

Он подчеркнул, что задача нынешних министров транспорта Азербайджана и России - развивать совместную инфраструктуру: "Наши народы связывает глубокая история, политические отношения у нас на достаточно серьезном уровне. Задача сегодняшних министров транспорта – развивать нашу транспортную инфраструктуру".

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın nəqliyyat naziri: “Heydər Əliyev tarixə əbədi düşüb”
Версия на английском языке ФотоRussian transport minister: Heydar Aliyev gone down in history forever

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