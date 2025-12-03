Министр связи Ирака прибыла в Азербайджан для обсуждения двусторонних соглашений

Министр связи Ирака, председатель ирако-азербайджанской совместной комиссии Хайям Эль-Ясри прибыла в Азербайджан с официальным визитом для обсуждения хода реализации подписанных между двумя странами соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на иракские СМИ, визит направлен на укрепление стратегического партнерства в экономической и инвестиционной сферах, а также изучению новых возможностей сотрудничества в области связи и цифрового развития.

В Министерстве связи Ирака отметили, что визит Эль-Ясри демонстрирует стремление Багдада углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном и продвигать совместные инициативы, способствующие экономическому и технологическому прогрессу.