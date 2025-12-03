Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Министр связи Ирака прибыла в Азербайджан для обсуждения двусторонних соглашений

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 18:11
    Министр связи Ирака прибыла в Азербайджан для обсуждения двусторонних соглашений

    Министр связи Ирака, председатель ирако-азербайджанской совместной комиссии Хайям Эль-Ясри прибыла в Азербайджан с официальным визитом для обсуждения хода реализации подписанных между двумя странами соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

    Как сообщает Report со ссылкой на иракские СМИ, визит направлен на укрепление стратегического партнерства в экономической и инвестиционной сферах, а также изучению новых возможностей сотрудничества в области связи и цифрового развития.

    В Министерстве связи Ирака отметили, что визит Эль-Ясри демонстрирует стремление Багдада углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном и продвигать совместные инициативы, способствующие экономическому и технологическому прогрессу.

    İraqın rabitə naziri ikitərəfli sazişləri müzakirə etmək üçün Azərbaycana gəlib
