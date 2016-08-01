Министр связи и информационных технологий Ирана прибыл в Азербайджан

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министр связи и информационных технологий Ирана, сопредседатель межправкомиссии Азербайджан-Иран Махмуд Ваези прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали официальные лица Азербайджана, а также сотрудники посольства Ирана в Баку.

Во время визита М.Ваези проведет ряд встреч с официальными лицами страны. В ходе встреч М.Ваези обсудит детали предстоящего визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку 8 августа.