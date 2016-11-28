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    Министр связи и информационных технологий Ирана находится с визитом в Азербайджане

    Ожидается визит М.Ваези в Нахчыван, где он примет участие в открытии железнодорожного маршрута Нахчыван - Мешхед

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези находится с визитом в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, иранский министр примет участие в Международной выставке телекоммуникаций и информации "Bakutel".

    Кроме того, ожидается встреча М.Ваези с сопредседателем межправкомиссии Азербайджан-Иран, министром экономики Шахином Мустафаевым.

    Также ожидается визит М.Ваези в Нахчыван, где он примет участие в открытии железнодорожного маршрута Нахчыван - Мешхед. 

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