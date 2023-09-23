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Министр: Судьба около 4 000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время конфликта, неизвестна

Министр: Судьба около 4 000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время конфликта, неизвестна "Судьба почти 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время войны, в том числе 719 мирных жителей, неизвестна. Хотя на освобожденных от оккупации территориях обнаружено несколько массовых захоронений, доказывающих преднамеренное убийство мирных
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 23:34
Министр: Судьба около 4 000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время конфликта, неизвестна

"Судьба почти 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время войны, в том числе 719 мирных жителей, неизвестна. Хотя на освобожденных от оккупации территориях обнаружено несколько массовых захоронений, доказывающих преднамеренное убийство мирных жителей Азербайджана и других лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, Армения отказывается прояснить судьбу пропавших без вести лиц. Решение этого вопроса важно не только с точки зрения соблюдения прав пострадавших и их семей, но и с точки зрения постконфликтного примирения и нормализации ситуации".

Как передает Report, об этом в своем выступлении во время общих дискуссий на тему "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: повестка на 2030 год и Цели устойчивого развития для достижения мира, процветания, прогресса и стабильности для всех", проходивших "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сказал: "В 1987-1991 годах Армения, грубо нарушив международное право, насильственно изгнала около 300 тысяч азербайджанцев с земель своих предков. Названия всех населенных пунктов и топонимов, принадлежавших азербайджанцам в Армении, были изменены, а наше историческое и культурное наследие было сознательно разрушено и уничтожено. Несмотря на неоднократные призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог и обеспечить безопасное и достойное возвращение на родину, правительство Армении отказывается выполнять их фундаментальное право на возвращение, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах.

Азербайджан не смирится с нарушением международного права и, будучи приверженным своим международным обязательствам и открытым к конструктивному диалогу, продолжит предпринимать соответствующие шаги на международном уровне".

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Günahkarların məsuliyyətə cəlb olunması normallaşma və sülh prosesində ən vacib şərtlərdəndir"

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