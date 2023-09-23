Министр: Судьба около 4 000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время конфликта, неизвестна

"Судьба почти 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время войны, в том числе 719 мирных жителей, неизвестна. Хотя на освобожденных от оккупации территориях обнаружено несколько массовых захоронений, доказывающих преднамеренное убийство мирных

"Судьба почти 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время войны, в том числе 719 мирных жителей, неизвестна. Хотя на освобожденных от оккупации территориях обнаружено несколько массовых захоронений, доказывающих преднамеренное убийство мирных жителей Азербайджана и других лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, Армения отказывается прояснить судьбу пропавших без вести лиц. Решение этого вопроса важно не только с точки зрения соблюдения прав пострадавших и их семей, но и с точки зрения постконфликтного примирения и нормализации ситуации".

Как передает Report, об этом в своем выступлении во время общих дискуссий на тему "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: повестка на 2030 год и Цели устойчивого развития для достижения мира, процветания, прогресса и стабильности для всех", проходивших "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сказал: "В 1987-1991 годах Армения, грубо нарушив международное право, насильственно изгнала около 300 тысяч азербайджанцев с земель своих предков. Названия всех населенных пунктов и топонимов, принадлежавших азербайджанцам в Армении, были изменены, а наше историческое и культурное наследие было сознательно разрушено и уничтожено. Несмотря на неоднократные призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог и обеспечить безопасное и достойное возвращение на родину, правительство Армении отказывается выполнять их фундаментальное право на возвращение, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах.

Азербайджан не смирится с нарушением международного права и, будучи приверженным своим международным обязательствам и открытым к конструктивному диалогу, продолжит предпринимать соответствующие шаги на международном уровне".