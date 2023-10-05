Министр: Создание Союза нотариатов тюркского мира будет способствовать развитию сотрудничества между странами ОТГ

Создание Союза нотариатов тюркского мира будет способствовать развитию сотрудничества в области юстиции и права между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Создание Союза нотариатов тюркского мира будет способствовать развитию сотрудничества в области юстиции и права между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает анкаринское бюро Report, об этом сказал министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов на мероприятии в Анкаре в связи с созданием Союза нотариатов тюркского мира.

Министр поблагодарил присутствовавших на встрече представителей стран-членов ОТГ, прежде всего Турцию, за оказанную Азербайджану поддержку: "Освобождение наших территорий от оккупации позволяет нам открыть Зангезурский коридор, который будет играть роль моста между тюркским миром в плане логистики".