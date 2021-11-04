Министр: Совместно с международными юристами ведется работа относительно фактов разграбления Арменией природных ресурсов Азербайджана

15:44 "Освобожденные от оккупации территории на протяжении почти 30 лет минировались Арменией. Всем нам известно, насколько сложным является процесс очистки от мин".

"Освобожденные от оккупации территории на протяжении почти 30 лет минировались Арменией. Всем известно, насколько сложным являются работы по очистке от мин".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в настоящее время проводится соответствующая работа относительно фактов разграбления Арменией природных ресурсов Азербайджана: "Мы информируем международные организации о последствии армянской агрессии. В то же время азербайджанские специалисты ведут совместную работу с международными юристами относительно действий Армении по загрязнению окружающей среды и разграблению природных ресурсов Азербайджана. В ближайшее время будут предприняты необходимые шаги".