Байрамов: Сотрудничество в экономической сфере занимает важное место в отношениях с Сербией

Сотрудничество в экономической сфере занимает важное место в отношениях между Азербайджаном и Сербией.

Сотрудничество в экономической сфере занимает важное место в отношениях между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Марко Джуричем в Баку.

Байрамов с удовлетворением подчеркнул работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, 8-е заседание которой прошло в июле этого года в Баку.

По словам министра, согласно показателям первой половины 2024 года наблюдается значительный рост товарооборота между двумя странами. Причиной этому послужила успешная реализация совместных проектов, в том числе в сфере энергетики, добавил он.