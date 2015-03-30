Министр труда и социального обеспечения Ирана посетит Азербайджан

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Министр кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана Али Рабеи посетит Азербайджан.
Как сообщает Report, визит состоится 15-17 апреля по приглашению заместителя премьер-министра, председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана Али Гасанова.
В ходе визита А.Рабеи проведет встречу с А.Гасановым, а также проведет переговоры с министром труда и социальной защиты Азербайджана Салимом Муслимовым.
Иранского министра будет сопровождать делегация представителей частного сектора.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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