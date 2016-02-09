Глава МИД: Швеция намерена продвигать Восточное партнерство

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Швеция намерена содействовать продолжению программы ЕС Восточного партнерства. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила глава МИД этой страны Маргот Вальстрем на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

Шведский министр подчеркнула, что официальный Стокгольм приложит усилия для успешного продолжения программы.

По ее словам, необходим более персонифицированный подход к странам по принципу "большее за большее". "То есть больше помогать странам, которые больше сотрудничают. Интенсификация отношений - лучший метод в этом направлении", - отметила М. Вальстрем.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

В конце января министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью польским СМИ, что программа Восточное партнерство полностью провалилась.