Министр: Шушинская декларация является важной частью истории для будущих поколений

"Шушинская декларация стала документальным подтверждением уже существующего уровня братства и союзничества. Она стала важной частью внутреннего законодательства как нашей страны, так и Турции. Это уже важная часть истории для будущих поколений".

"Шушинская декларация стала документальным подтверждением уже существующего уровня братства и союзничества. Она стала важной частью внутреннего законодательства как нашей страны, так и Турции. Это уже важная часть истории для будущих поколений".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр подчеркнул, что не только в мирное, но и в военное время Турция оказывает поддержку Азербайджану на самом высоком уровне. Дж.Байрамов сказал, что все турецкие официальные лица, политические партии, члены Великого Национального собрания Турции, вся турецкая нация во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом были рядом с Азербайджаном во время 44-дневной Отечественной войны:

“Это еще раз доказало, что отношения между Азербайджаном и Турцией в буквальном смысле поднялись до уровня уникального в мировом масштабе".