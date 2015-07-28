​Министр Шахин Мустафаев на следующей неделе посетит Иран

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев на следующей неделе с возглавляемой им делегацией посетит Иран. Об этом сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане.

Визит состоится по приглашению министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези. В ходе визита будут обсуждаться пути развития двусторонних связей.

В ходе запланированных встреч пройдут обсуждения на тему соединения железнодорожных линий, упрощения банковских операций, развития связей в нефтяном и энергетическом секторе, а также в секторе связи.

Кроме того, Ш.Мустафаев и М.Ваези обсудят вопросы подготовки к заседанию совместной экономической комиссии, проведение которого запланировано во второй половине текущего года в Тегеране.

Отметим, что Ш.Мустафаев и М.Ваези являются сопредседателями данной комиссии.