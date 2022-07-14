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Министр сельского хозяйства Латвии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Министр сельского хозяйства Латвии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан Министр сельского хозяйства Латвии Касарс Герхардс находится с рабочим визитом в Баку
Внешняя политика
14 июля 2022 г. 13:36

Министр сельского хозяйства Латвии Касарс Герхардс находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает министерство сельского хозяйства Латвии.

В ходе визита запланированы встречи с азербайджанскими официальными лицами – министром сельского хозяйства Инамом Каримовым, сопредседателем Латвийско-Азербайджанской межправительственной комиссии (МПК), министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и председателем Агентства по безопасности пищевых продуктов Гошгаром Тахмазли, Визит завершится 15 июля.

Главная цель визита дальнейшее развитие двустороннего институционального и экономического сотрудничества между странами в области продовольственной безопасности, лесного хозяйства, сельскохозяйственного образования и научных исследований

Министерство отмечает, что в 2021 году в Азербайджан было экспортировано сельскохозяйственной продукции свыше чем на 10 млн евро в общей стоимости, что на 8,1% больше, чем в 2020 году. Важнейшее место в экспорте латвийской сельскохозяйственной продукции в Азербайджан занимают молочные продукты – кисломолочные продукты и сыр. В 2021 году на эту товарную группу приходилось 39% от общей стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что 20 мая 2022 года в Риге состоялось 8-е заседание латвийско-азербайджанского МПК. Протокол встречи предусматривает широкое сотрудничество по вопросам компетенции министерства сельского хозяйства, в частности в отношении вопросов безопасности пищевых продуктов.

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