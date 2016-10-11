 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр сельского хозяйства Азербайджана совершит визит в Нидерланды

    Гейдар Асадов ознакомится с передовыми технологиями Нидерландов в сфере сельского хозяйства

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов посетит Нидерланды.

    Об этом в интервью Report заявил новоназначенный посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

    По его словам, визит состоится 26-29 октября. В ходе визита Г.Асадов встретится с министром зарубежной торговли Нидерландов, а также посетит сельскохозяйственные предприятия на востоке и юго-востоке страны.

    Кроме того, азербайджанский министр посетит Университет сельского хозяйства в Вагенингене, где ознакомится с передовыми технологиями в соответствующей сфере.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi