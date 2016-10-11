Министр сельского хозяйства Азербайджана совершит визит в Нидерланды

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов посетит Нидерланды.

Об этом в интервью Report заявил новоназначенный посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

По его словам, визит состоится 26-29 октября. В ходе визита Г.Асадов встретится с министром зарубежной торговли Нидерландов, а также посетит сельскохозяйственные предприятия на востоке и юго-востоке страны.

Кроме того, азербайджанский министр посетит Университет сельского хозяйства в Вагенингене, где ознакомится с передовыми технологиями в соответствующей сфере.