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Министр: Саммит лидеров ОТГ в Шуше имеет историческое значение

Министр: Саммит лидеров ОТГ в Шуше имеет историческое значение Проведение в Шуше саммита лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) имеет историческое значение.
Внешняя политика
8 июля 2024 г. 12:27
Министр: Саммит лидеров ОТГ в Шуше имеет историческое значение

Проведение в Шуше саммита лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) имеет историческое значение.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что одним из приоритетных вопросов для Азербайджана является развитие сотрудничества в рамках ОТГ.

"По инициативе президента Ильхама Алиева было предложено ежегодно проводить неформальный саммит ОТГ. Третий такой саммит состоялся в Шуше. После освобождения территорий в Шуше были проведены знаменательные мероприятия. Саммит лидеров ОТГ имеет историческое значение", - подчеркнул Байрамов.

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Версия на английском языке Minister: Summit of OTS leaders in Shusha of historical significance
Версия на азербайджанском языке Nazir: TDT liderlərinin Şuşadakı sammitinin tarixi mənası var

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