О нас

Министр: С возвращением великого лидера к власти была заложена основа дальновидного внешнеполитического курса

Министр: С возвращением великого лидера к власти была заложена основа дальновидного внешнеполитического курса "После обретения Азербайджаном независимости одной из основных целей было построение внешней политики, основанной на национальных интересах. В этом деле особые заслуги принадлежат общенациональному лидеру Гейдару Алиеву".
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 10:39
Министр: С возвращением великого лидера к власти была заложена основа дальновидного внешнеполитического курса

"После обретения Азербайджаном независимости одной из основных целей было построение внешней политики, основанной на национальных интересах. В этом деле особые заслуги принадлежат общенациональному лидеру Гейдару Алиеву".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал во время выступления на конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана" в Университете АДА.

По словам министра, 30 лет назад с возвращением великого лидера к власти была заложена основа здорового, дальновидного внешнеполитического курса: "На фоне сложных условий того периода было обеспечено налаживание сотрудничества с иностранными странами и организациями. Неоспоримы заслуги общенационального лидера и в усилении давления со стороны международного мира на оккупанта".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ulu Öndərin yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə uzaqgörən xarici siyasət kursunun təməli qoyulub"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi