Министр: С возвращением великого лидера к власти была заложена основа дальновидного внешнеполитического курса

"После обретения Азербайджаном независимости одной из основных целей было построение внешней политики, основанной на национальных интересах. В этом деле особые заслуги принадлежат общенациональному лидеру Гейдару Алиеву".

"После обретения Азербайджаном независимости одной из основных целей было построение внешней политики, основанной на национальных интересах. В этом деле особые заслуги принадлежат общенациональному лидеру Гейдару Алиеву".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал во время выступления на конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана" в Университете АДА.

По словам министра, 30 лет назад с возвращением великого лидера к власти была заложена основа здорового, дальновидного внешнеполитического курса: "На фоне сложных условий того периода было обеспечено налаживание сотрудничества с иностранными странами и организациями. Неоспоримы заслуги общенационального лидера и в усилении давления со стороны международного мира на оккупанта".