Министр: Этот предвзятый шаг Европарламента не останется без ответа

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев встретился с руководителем представительства ЕС в Азербайджане Маленой Мард.

Как сообщили Report в министерстве экономики и промышленности, на встрече коснулись связей между Азербайджаном и Евросоюзом, вопросов развития промышленности, промышленных кварталов, ненефтяного экспорта, развития регионов, перспектив развития сельского хозяйства, проведения в 2016 году бизнес-форума Евросоюз-Азербайджан и пр.

М.Мард отметила заинтересованность представляемой ею структуры в развитии связей с Азербайджаном, заявила о соответствии совместных проектов направлениям развития страны, коснулась перспектив развития сотрудничества.

Министр Шахин Мустафаев выразил мнение касательно принятой сегодня парламентом Евросоюза резолюции и обсудил вопрос с М.Мард. Ш.Мустафаев отметил, что расценивает данную резолюцию как диверсионный шаг против Азербайджана, который наносит серьезный ущерб связям между Евросоюзом и Азербайджаном. Министр заявил, что этот предвзятый шаг Европарламента не останется без ответа.

М.Мард обещала довести до внимания Еврокомиссии позицию касательно данной резолюции.