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Министр: Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана

Министр: Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 14:19
Министр: Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана

Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана.

Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил журналистам.

По его словам, заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан сегодня в Баку прошло в преддверии визита президента Азербайджана в Казахстан: "И те результаты, с которыми стороны подошли к этому визиту очень радуют".

Министр отметил, что Азербайджан и Казахстан в вопросе торгового сотрудничества уже преодолели последствия пандемии.

"Сегодня успешно развивается сотрудничество по Среднему коридору. Проводится работа по расширению порта Алят. Развивается Зангезурский коридор, который очень важен для Казахстана", - заявил Серик Жумангарин, отметив, что данный коридор позволит интенсифицировать работу по маршруту ТМТМ (Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут​​​).

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