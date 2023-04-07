Министр: Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана

Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана.

Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана.

Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил журналистам.

По его словам, заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан сегодня в Баку прошло в преддверии визита президента Азербайджана в Казахстан: "И те результаты, с которыми стороны подошли к этому визиту очень радуют".

Министр отметил, что Азербайджан и Казахстан в вопросе торгового сотрудничества уже преодолели последствия пандемии.

"Сегодня успешно развивается сотрудничество по Среднему коридору. Проводится работа по расширению порта Алят. Развивается Зангезурский коридор, который очень важен для Казахстана", - заявил Серик Жумангарин, отметив, что данный коридор позволит интенсифицировать работу по маршруту ТМТМ (Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут​​​).