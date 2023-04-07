Министр: Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана

Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для Казахстана.
Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил журналистам.
По его словам, заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан сегодня в Баку прошло в преддверии визита президента Азербайджана в Казахстан: "И те результаты, с которыми стороны подошли к этому визиту очень радуют".
Министр отметил, что Азербайджан и Казахстан в вопросе торгового сотрудничества уже преодолели последствия пандемии.
"Сегодня успешно развивается сотрудничество по Среднему коридору. Проводится работа по расширению порта Алят. Развивается Зангезурский коридор, который очень важен для Казахстана", - заявил Серик Жумангарин, отметив, что данный коридор позволит интенсифицировать работу по маршруту ТМТМ (Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут).