Министр: Путь к миру открыт, если Армения проявит политическую волю

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что путь к двустороннему миру открыт, Армении следует лишь проявить политическую волю.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что путь к двустороннему миру открыт, Армении следует лишь проявить политическую волю.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам года.

Министр коснулся препятствий на пути к мирному соглашению: "Мы понимаем, что у этого вопроса есть своя история. Если подходить с той точки зрения, чтобы согласовывать каждый пункт, процесс может занять очень долгое время. Позиция Баку состоит в том, чтобы выработать документ, с которым согласятся обе стороны и который не вызовет серьезных разногласий. Это может стать очень серьезным шагом на пути к миру", - сказал он.

По словам Байрамова, Азербайджан считал, что после 2020 года процесс будет развиваться быстро. "Мы надеялись, что Армения сразу же выведет свои незаконные вооруженные формирования с азербайджанских земель. Однако этого не случилось", - добавил он.