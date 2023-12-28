О нас

Министр: Путь к миру открыт, если Армения проявит политическую волю

Министр: Путь к миру открыт, если Армения проявит политическую волю Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что путь к двустороннему миру открыт, Армении следует лишь проявить политическую волю.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:45
Министр: Путь к миру открыт, если Армения проявит политическую волю

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что путь к двустороннему миру открыт, Армении следует лишь проявить политическую волю.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам года.

Министр коснулся препятствий на пути к мирному соглашению: "Мы понимаем, что у этого вопроса есть своя история. Если подходить с той точки зрения, чтобы согласовывать каждый пункт, процесс может занять очень долгое время. Позиция Баку состоит в том, чтобы выработать документ, с которым согласятся обе стороны и который не вызовет серьезных разногласий. Это может стать очень серьезным шагом на пути к миру", - сказал он.

По словам Байрамова, Азербайджан считал, что после 2020 года процесс будет развиваться быстро. "Мы надеялись, что Армения сразу же выведет свои незаконные вооруженные формирования с азербайджанских земель. Однако этого не случилось", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Path to peace open if Armenia shows political will
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Ermənistan siyasi iradə göstərərsə, sülhə gedən yol açıqdır"

Экслюзивные новости

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi