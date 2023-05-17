Министр: Провокации Армении являются одним из основных вызовов, стоящих перед продвижением мирного процесса

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 4-го саммита глав государств и правительств Совета Европы встретился с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 4-го саммита глав государств и правительств Совета Европы встретился с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Испанией, в том числе события, происходящие в регионе.

Дж.Байрамов отметил, что между двумя странами существуют сотрудничество в различных сферах, в том числе политической, экономической, энергобезопасности, культурной, гуманитарной, туризма и т.д. В частности, было отмечено, что между двумя странами имеются возможности для сотрудничества в области развития альтернативных источников энергии.

Было подчеркнуто значение взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, а также расширения контактов с точки зрения усиления политического диалога.

Дж.Байрамов подчеркнул, что постоянные военно-политические провокации армянской стороны, продолжающаяся минная угроза являются одними из основных вызовов, стоящих перед продвижением мирного процесса. Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен мирному процессу на основе принципов территориальной целостности и суверенитета.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.