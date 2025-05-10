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Министр: Призываем Пакистан и Индию решить вопрос политико-дипломатическим путем

Министр: Призываем Пакистан и Индию решить вопрос политико-дипломатическим путем Азербайджан призывает Пакистан и Индию решить вопрос политико-дипломатическим путем.
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 12:08
Министр: Призываем Пакистан и Индию решить вопрос политико-дипломатическим путем

Азербайджан призывает Пакистан и Индию решить вопрос политико-дипломатическим путем.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, позиция Азербайджана в пакистано-индийском вопросе основывается на нормах международного права:

"Позиция Азербайджана заключается в том, что одна страна наносила удары по территории другого государства. Мы призываем обе стороны найти решение в политическом русле. Если кто-то недоволен нашей позицией, то пусть внимательно ее рассмотрит. На наш взгляд, в нашей позиции есть логичный подход". 

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Версия на английском языке Minister: 'We call on Pakistan and India to resolve issue through political and diplomatic means'
Версия на азербайджанском языке Nazir: Pakistan və Hindistanı məsələni siyasi-diplomatik müstəvidə həll etməyə çağırırıq

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