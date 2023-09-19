О нас

Министр: Приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и инфраструктуре в Карабахе

Министр: Приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и инфраструктуре в Карабахе В ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 21:29
Министр: Приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и инфраструктуре в Карабахе

В ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 сентября в Нью-Йорке на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Джейхун Байрамов проинформировал своего итальянского коллегу о последней ситуации в регионе и локальных антитеррористических мероприятиях, начатых Азербайджаном.

Было отмечено, что они предпринимаются исключительно против легитимных военных целей и направлены на нейтрализацию незаконной военной инфраструктуры Армении на территории Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMinister Bayramov says all measures taken to prevent damage to civilians, civilian infrastructure in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Qarabağda mülki şəxslər və mülki infrastruktura zərər dəyməməsi üçün bütün tədbirlər görülüb"

Экслюзивные новости

В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi