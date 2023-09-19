Министр: Приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и инфраструктуре в Карабахе

В ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.

В ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 сентября в Нью-Йорке на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Джейхун Байрамов проинформировал своего итальянского коллегу о последней ситуации в регионе и локальных антитеррористических мероприятиях, начатых Азербайджаном.

Было отмечено, что они предпринимаются исключительно против легитимных военных целей и направлены на нейтрализацию незаконной военной инфраструктуры Армении на территории Азербайджана.