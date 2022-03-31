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Министр: Появились новые возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений

Министр: Появились новые возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений "Появились новые возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений".
Внешняя политика
31 марта 2022 г. 13:42
Министр: Появились новые возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений

"Появились новые возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, который находится с визитом в Азербайджане.

"Армения уже больше года не реагирует на мирное предложение Азербайджана. Мы сделали новые предложения месяц назад. Азербайджанская сторона ждет ответа от армянской стороны по этим предложениям", - сказал Байрамов.

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Версия на английском языке FM: New opportunities for normalization of Armenian-Azerbaijani relations
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün yeni imkanlar yaranıb”

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