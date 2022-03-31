Министр: Появились новые возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений

"Появились новые возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений".

"Появились новые возможности для нормализации армяно-азербайджанских отношений".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, который находится с визитом в Азербайджане.

"Армения уже больше года не реагирует на мирное предложение Азербайджана. Мы сделали новые предложения месяц назад. Азербайджанская сторона ждет ответа от армянской стороны по этим предложениям", - сказал Байрамов.