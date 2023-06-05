Джейхун Байрамов: Представительство нашей страны в Иране очень ограничено

После закрытия посольства Азербайджана в Тегеране представительство нашей страны в Исламской Республике Иран очень ограничено.

После закрытия посольства Азербайджана в Тегеране представительство нашей страны в Исламской Республике Иран очень ограничено.

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос об задержанном в Иране азербайджанцем студентом Фаридом Сафарли.

По его словам, в январе азербайджанская сторона выступила с предупреждением о поездках, призвав наших граждан воздерживаться от таких поездок, если нет особой необходимости.

“Несмотря на все это, сразу после информации о Фариде Сафарли, в МИД Ирана из Баку была направлена нота. В это же время наше Генеральное консульство начало предпринимать необходимые меры. Понадобилось довольно много времени, чтобы получить информацию о судьбе этого человека. Спустя несколько недель, мы получили официальную информацию из Ирана, что лицо задержано, ему предъявлено обвинение в совершении преступления и возбуждено уголовное дело. Существует контакт между студентом и сотрудниками нашего Генерального консульства в Иране”,- сказал министр.

Он отметил, что сейчас ведется работа для организации личной встречи.

"Мы также находимся в постоянном контакте с членами семьи студента. Вопрос находится под контролем",- добавил министр.