Министр: Политконсультации с Болгарией важны для поддержания постоянного политического диалога

11 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках конференции по восстановлению Украины встретился в Берлине с премьер-министром и министром иностранных дел Болгарии Димитаром Главчевым.

11 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках конференции по восстановлению Украины встретился в Берлине с премьер-министром и министром иностранных дел Болгарии Димитаром Главчевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что будут наращивать усилия по дальнейшему укреплению партнерства в различных направлениях, особенно в области энергетики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, инноваций и взаимных инвестиций.

Дж.Байрамов подчеркнул важность политических консультаций между Азербайджаном и Болгарией с точки зрения поддержания постоянного политического диалога.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по региональным вопросам.