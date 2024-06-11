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Министр: Политконсультации с Болгарией важны для поддержания постоянного политического диалога

Министр: Политконсультации с Болгарией важны для поддержания постоянного политического диалога 11 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках конференции по восстановлению Украины встретился в Берлине с премьер-министром и министром иностранных дел Болгарии Димитаром Главчевым.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 20:24
Министр: Политконсультации с Болгарией важны для поддержания постоянного политического диалога

11 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках конференции по восстановлению Украины встретился в Берлине с премьер-министром и министром иностранных дел Болгарии Димитаром Главчевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что будут наращивать усилия по дальнейшему укреплению партнерства в различных направлениях, особенно в области энергетики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, инноваций и взаимных инвестиций.

Дж.Байрамов подчеркнул важность политических консультаций между Азербайджаном и Болгарией с точки зрения поддержания постоянного политического диалога.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по региональным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: Bolqarıstanla siyasi məsləhətləşmələr daimi siyasi dialoqun saxlanılması üçün önəmlidir

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