Министр по климату Великобритании прибыла в Азербайджан

Министр по климату Великобритании Керри Маккарти находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Министр по климату Великобритании Керри Маккарти находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети "Х".

"В Баку начинается еще одна важная неделя борьбы с изменением климата, в ходе которой основное внимание будет уделено завершающей подготовке к переговорам COP29. На этой неделе нашу делегацию возглавляет министр по вопросам климата Великобритании Керри Маккарти", - сказал посол Великобритании Фергюс Олд в видеобращении.