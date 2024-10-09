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Министр по климату Великобритании прибыла в Азербайджан

Министр по климату Великобритании прибыла в Азербайджан Министр по климату Великобритании Керри Маккарти находится с рабочим визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
9 октября 2024 г. 11:46
Министр по климату Великобритании прибыла в Азербайджан

Министр по климату Великобритании Керри Маккарти находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети "Х".

"В Баку начинается еще одна важная неделя борьбы с изменением климата, в ходе которой основное внимание будет уделено завершающей подготовке к переговорам COP29. На этой неделе нашу делегацию возглавляет министр по вопросам климата Великобритании Керри Маккарти", - сказал посол Великобритании Фергюс Олд в видеобращении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın iqlim məsələləri üzrə naziri Azərbaycana gəlib
Версия на английском языке UK Climate Minister arrives in Azerbaijan

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