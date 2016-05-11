Хенк Камп: Европа должна теснее сотрудничать с Азербайджаном

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку министр по экономическим вопросам Нидерландов Хенк Камп встретился с молодыми предпринимателями Азербайджана.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Университете АДА.

На встрече Х.Камп заявил, что Европа должна теснее сотрудничать со странами Востока, и в частности с Азербайджаном, который "является связующим звеном между Европой и Китаем".

Он также отметил важность диверсификации экономики Азербайджана и развития ненефтяного сектора. В этом плане он привел пример Нидерландов, где "70% экономики приходится на малый и средний бизнес".

Затем нидерландский министр выслушал мнения предпринимателей Азербайджана по поводу того, как можно еще больше развить связи между двумя странами.

Х.Камп подчеркнул, что такие встречи важны, чтобы впоследствии знать какие шаги необходимо предпринять для укрепления связей между странами.