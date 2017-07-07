Министр по делам семьи и молодежи Австрии посетит Азербайджан

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Министр по делам семьи и молодежи Австрии Софи Кармасин посетит Азербайджан.

Как сообщил Report посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех, визит состоится в начале следующей недели.

Он отметил, что визит является ответом на посещение председателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейновой в Вену.

Посол добавил, что в ходе визита будут проведены обсуждения по укреплению сотрудничества в данной сфере.