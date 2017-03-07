Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана посетит Азербайджан

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Маммадов встретился с министром по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Казахстане, в ходе встречи дипломат обратил внимание на общность культур, а также с удовлетворением отметил тот факт, что как в Казахстане, так и в Азербайджане, люди разных национальных групп и религиозных конфессий живут в мире и согласии. Посол подчеркнул, что это огромное достижение, поскольку к сожалению, в современном мире наблюдается кризис толерантности и мультикультурализма.

Р. Маммадов напомнил о конфликтах в некоторых странах Ближнего Востока и Центральной Азии, оказывающих негативное влияние на ситуацию в регионе. Он отметил, что в этих условиях приобретает чрезвычайно важное значение усиление сотрудничества между государственными структурами двух стран. Посол также рассказал о важной для Азербайджана проблеме - об азербайджанских беженцах и вынужденных переселенцах и продолжающейся оккупации Арменией исконных азербайджанских земель.

В аспекте двусторонних отношений Р. Маммадов подчеркнул всю важность сотрудничества в религиозной сфере между Азербайджаном и Казахстаном. Посол отметил, что исламофобия в современном мире превратилась в серьезную проблему и Азербайджан со своей стороны пытается противостоять этому. Так, 2017 год в Азербайджане объявлен Годом исламской солидарности. В связи с этим в стране намечается проведение Игр исламской солидарности и других международных мероприятий. Посол пригласил Н. Ермекбаева совершить визит в Азербайджан в текущем году.

В свою очередь, министр отметил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и что по всем направлениям осуществляется успешное сотрудничество.

Министр выразил заинтересованность в изучении опыта Азербайджана в регулировании религиозной сферы, формировании гражданского общества, проведении эффективной молодежной политики.

Н. Ермекбаев поблагодарил Р. Маммадова за приглашение посетить Азербайджан и отметил, что обязательно воспользуется этим приглашением.