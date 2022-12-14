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Министр по делам молодежи: Татарстан и Азербайджан связывает давнее сотрудничество

Министр по делам молодежи: Татарстан и Азербайджан связывает давнее сотрудничество В следующем году Республика Татарстан отправит медиа команду на стажировку в Азербайджан
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 13:31
Министр по делам молодежи: Татарстан и Азербайджан связывает давнее сотрудничество

В следующем году Республика Татарстан отправит медиа-команду на стажировку в Азербайджан.

Об этом Report сказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

"Мы планируем весной провести стажировку по медиа направлению. Сейчас к нам приехала команда из медиа, а на следующий год мы сформируем команду из порядка 15 человек, которые поедут в Баку", - сказал министр.

Он отметил, что Азербайджан и Татарстан связывает давнее сотрудничество: "У нас дружба, которая основывается на различных институциональных проектах. Например, у нас есть Дом дружбы, где команда из Азербайджана одна из самых активных. Они входят в состав молодежной ассамблеи народов Республики Татарстан".

Тимур Сулейманов добавил, что каждый год на форуме молодых предпринимателей стран ОИС команда из Азербайджана очень активна, как и на различных спортивных соревнованиях.

"Мы проводим чемпионат дружбы народов, где всегда команда из Азербайджана отличается не только сильными игроками, но и активными болельщиками", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Gənclərlə iş üzrə nazir: “Tatarıstan ilə Azərbaycan arasında çoxillik əməkdaşlıq bağları mövcuddur”

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