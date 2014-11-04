Министр по делам Европы Великобритании прибыл в Азербайджан

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе визита министр планирует провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, заместителем премьер-министра, главой Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасановым, руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрамом Сафаровым, депутатами парламента, представителями гражданского общества.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, нагорно-карабахское урегулирование.

Д. Лидингтон также прочтет лекцию в Университете АДА на тему внешней политики Великобритании.