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    Министр по делам Европы Великобритании прибыл в Азербайджан

    В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, нагорно-карабахское урегулирование

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе визита министр планирует провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, заместителем премьер-министра, главой Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасановым, руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрамом Сафаровым, депутатами парламента, представителями гражданского общества. 

    В ходе встреч будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, нагорно-карабахское урегулирование. 

    Д. Лидингтон также прочтет лекцию в Университете АДА на тему внешней политики Великобритании.

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