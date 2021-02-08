Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан

Министр посетит Баку для участия в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон 8 февраля прибудет в Азербайджан с двухдневным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Баку, визит направлен на укрепление отношений между Великобританией и Азербайджаном в таких областях сотрудничества, как "зеленая энергетика", решение проблем изменения климата, а также в продвижении прав женщин.

9 февраля Венди Мортон также примет участие в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном и подписании меморандума о взаимопонимании между двумя странами с целью расширения партнерства по вопросам окружающей среды и климата.

В ходе визита министр по делам Европы МИД Великобритании проведет ряд официальных встреч, в том числе министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, министром образования Эмином Амруллаевым, а также с министром экологии и природных ресурсов и министром энергетики, чтобы обсудить, как Великобритания может сотрудничать с Азербайджаном для перехода на возобновляемые источники энергии и достижения значительного сокращения выбросов парниковых газов в преддверии COP26 в Глазго в ноябре.