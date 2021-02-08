О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан

Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан Министр посетит Баку для участия в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном
Внешняя политика
8 февраля 2021 г. 00:01
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон 8 февраля прибудет в Азербайджан с двухдневным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Баку, визит направлен на укрепление отношений между Великобританией и Азербайджаном в таких областях сотрудничества, как "зеленая энергетика", решение проблем изменения климата, а также в продвижении прав женщин.

9 февраля Венди Мортон также примет участие в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном и подписании меморандума о взаимопонимании между двумя странами с целью расширения партнерства по вопросам окружающей среды и климата.

В ходе визита министр по делам Европы МИД Великобритании проведет ряд официальных встреч, в том числе министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, министром образования Эмином Амруллаевым, а также с министром экологии и природных ресурсов и министром энергетики, чтобы обсудить, как Великобритания может сотрудничать с Азербайджаном для перехода на возобновляемые источники энергии и достижения значительного сокращения выбросов парниковых газов в преддверии COP26 в Глазго в ноябре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UK Foreign Office Minister Wendy Morton to make first visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın dövlət naziri Azərbaycana ilk səfərini edəcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
4 февраля 2021 г. 13:34
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi