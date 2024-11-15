Кямаледдин Гейдаров встретился с кыргызским коллегой

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообеком Ажикеевым, находящимся с визитом в Азербайджане в рамках COP29.

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообеком Ажикеевым, находящимся с визитом в Азербайджане в рамках COP29.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Гейдаров отметил, что сотрудничество между ведомствами двух стран развивается, а взаимные визиты и встречи вносят важный вклад в дальнейшее расширение этих связей.

Поблагодарив за теплый прием, Ажикеев подчеркнул высокий уровень организации COP29 и выразил удовлетворение участием в мероприятии. Гость подчеркнул важность эффективного использования существующего потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя ведомствами.