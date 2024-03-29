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Министр: Пакистан оказал Азербайджану исключительную поддержку во время Отечественной войны

Министр: Пакистан оказал Азербайджану исключительную поддержку во время Отечественной войны Поддержка Азербайджана со стороны Пакистана в ходе Второй карабахской войны является исключительной.
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 20:31
Министр: Пакистан оказал Азербайджану исключительную поддержку во время Отечественной войны

Поддержка, оказанная Азербайджану со стороны Пакистана во время Второй карабахской войны, была исключительной.

Как передает Report, об этом заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев на мероприятии по случаю Национального дня Пакистана.

Министр рассказал про историю зарождения дипотношений между двумя странами и подчеркнул, что Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

"Усилия, предпринятые в различных областях за годы независимости, позволили поднять нынешние отношения между Азербайджаном и Пакистаном до уровня стратегического сотрудничества",- сказал он.

По словам Мустафаева, в настоящее время стороны приняли решение о дальнейшем развитии сотрудничества в таких областях, как промышленность, торговля и экономика, транспорт, энергетика и цифровое развитие.

"Мы надеемся, что решения, принятые главами двух стран, придадут новый импульс дальнейшему укреплению отношений между нашими странами",- добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Vətən Müharibəsi zamanı Pakistan Azərbaycana müstəsna dəstək verib

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