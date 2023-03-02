Министр: Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества

Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества.

Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества.

Об этом Report заявил министр экономики Пакистана Сардар Аяз Садик, принимающий участие на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

Министр также отметил рост товарооборота между странами в три раза за последний год.

Он добавил, что основной сферой сотрудничества являются нефть и газ.

Министр экономики также напомнил, что Азербайджан предоставил особые таможенные условия для Пакистана при экспорте риса.

В ноябре прошлого года Кабинет министров Азербайджана освободил от 15% таможенной пошлины импортируемый из Пакистана рис.

Министр экономики Пакистана также отметил важность проведения сегодняшнего саммита в Баку, который позволит странам консолидировать усилия в ликвидации последствий пандемии.

"Предложения президента Азербайджан на ДН очень важны и всем членам организации нужно совместно обсудить и поддержать его инициативы", - сказал он, добавив, что Пакистан точно поддержит, выдвинутые Азербайджаном инициативы.