Министр: Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества

Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества.
Об этом Report заявил министр экономики Пакистана Сардар Аяз Садик, принимающий участие на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.
Министр также отметил рост товарооборота между странами в три раза за последний год.
Он добавил, что основной сферой сотрудничества являются нефть и газ.
Министр экономики также напомнил, что Азербайджан предоставил особые таможенные условия для Пакистана при экспорте риса.
В ноябре прошлого года Кабинет министров Азербайджана освободил от 15% таможенной пошлины импортируемый из Пакистана рис.
Министр экономики Пакистана также отметил важность проведения сегодняшнего саммита в Баку, который позволит странам консолидировать усилия в ликвидации последствий пандемии.
"Предложения президента Азербайджан на ДН очень важны и всем членам организации нужно совместно обсудить и поддержать его инициативы", - сказал он, добавив, что Пакистан точно поддержит, выдвинутые Азербайджаном инициативы.