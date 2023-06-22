О нас

Министр: Отношения Азербайджана и Великобритании на протяжении многих лет основываются на дружбе

Министр: Отношения Азербайджана и Великобритании на протяжении многих лет основываются на дружбе Отношения Азербайджана и Великобритании на протяжении многих лет основываются на дружбе, стратегическом партнерстве и взаимном доверии.
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 19:49
Министр: Отношения Азербайджана и Великобритании на протяжении многих лет основываются на дружбе

Отношения Азербайджана и Великобритании на протяжении многих лет основываются на дружбе, стратегическом партнерстве и взаимном доверии.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на праздновании официального дня рождения короля Великобритании Карла III в Баку.

По словам министра, сегодня, президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию отношений стран: "В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 55%. Одной из основных сфер активного развития отношений является энергетика".

П.Шахбазов также подчеркнул важную роль, которая Великобритания играет в процессе восстановления и разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan - Britaniya münasibətləri uzun illərdir dostluğa əsaslanır”

Экслюзивные новости

Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi