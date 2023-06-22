Министр: Отношения Азербайджана и Великобритании на протяжении многих лет основываются на дружбе

Отношения Азербайджана и Великобритании на протяжении многих лет основываются на дружбе, стратегическом партнерстве и взаимном доверии.

Отношения Азербайджана и Великобритании на протяжении многих лет основываются на дружбе, стратегическом партнерстве и взаимном доверии.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на праздновании официального дня рождения короля Великобритании Карла III в Баку.

По словам министра, сегодня, президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию отношений стран: "В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 55%. Одной из основных сфер активного развития отношений является энергетика".

П.Шахбазов также подчеркнул важную роль, которая Великобритания играет в процессе восстановления и разминирования освобожденных территорий Азербайджана.