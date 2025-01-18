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Министр: ОТГ превратилась в особую силу на международной арене

Министр: ОТГ превратилась в особую силу на международной арене Планируется увеличить потенциал Секретариата ОТГ и количество дипломатов из государств-членов.
Внешняя политика
18 января 2025 г. 14:10
Министр: ОТГ превратилась в особую силу на международной арене

Планируется увеличить потенциал Секретариата ОТГ и количество дипломатов из государств-членов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

"В прошлом году отмечалось 15-летие подписания Нахчыванского соглашения. Результаты таковы, что сегодня ОТГ превратилась в особую силу с точки зрения международного признания. В планах уже предусмотрено увеличение потенциала Секретариата и количества дипломатов из государств-членов. Также планируется формирование института постоянного представительства при Секретариате", - добавил он.

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