Министр: ОТГ превратилась в особую силу на международной арене

Планируется увеличить потенциал Секретариата ОТГ и количество дипломатов из государств-членов.

Планируется увеличить потенциал Секретариата ОТГ и количество дипломатов из государств-членов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

"В прошлом году отмечалось 15-летие подписания Нахчыванского соглашения. Результаты таковы, что сегодня ОТГ превратилась в особую силу с точки зрения международного признания. В планах уже предусмотрено увеличение потенциала Секретариата и количества дипломатов из государств-членов. Также планируется формирование института постоянного представительства при Секретариате", - добавил он.