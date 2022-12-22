Министр обсудил с главой представительства МККК в Азербайджане ситуацию вокруг Лачынской дороги

Утверждения о применении против армянского населения "блокады" не имеют под собой никаких оснований.

Утверждения о применении против армянского населения "блокады" не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Драганой Кожич.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, работа, проделанная в постконфликтный период в регионе, и ситуация вокруг Лачынской дороги.

На встрече министр отметил важность деятельности МККК в нашей стране. Противоположной стороне была предоставлена подробная информация о ситуации на Лачынской дороге.

Было подчеркнуто, что утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачынской дороги, применении против армянского населения "блокады" не имеют под собой никаких оснований.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.