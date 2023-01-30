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Министр образования Турции прибыл в Азербайджан

Министр образования Турции прибыл в Азербайджан Делегация во главе с министром образования Турции Махмутом Озером находится с визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 11:46
Министр образования Турции прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с министром образования Турции Махмутом Озером находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 30 января делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Затем делегация постетила Аллею шехидов и Памятник турецким воинам.

Министр отметил, что целью визита является укрепление сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования.

В рамках визита состотится встреча министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева с Махмутом Озером.

M.Озер осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.

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Версия на английском языке ФотоTurkish minister of education arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin təhsil naziri Azərbaycana gəlib

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