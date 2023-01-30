Министр образования Турции прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с министром образования Турции Махмутом Озером находится с визитом в Азербайджане.

Делегация во главе с министром образования Турции Махмутом Озером находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 30 января делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Затем делегация постетила Аллею шехидов и Памятник турецким воинам.

Министр отметил, что целью визита является укрепление сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования.

В рамках визита состотится встреча министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева с Махмутом Озером.

M.Озер осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.