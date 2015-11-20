Министр образования РФ: За российско-азербайджанское сотрудничество в сфере образования отвечают два наших министерства

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "За российско-азербайджанское сотрудничество в сфере образования отвечают два наших министерства и мы сами наших коллег настраиваем на то, чтобы оно развивалось максимально активно".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

"Что касается научных проектов, мы обсудили сегодня с руководителем научного фонда Азербайджана возможность программ сотрудничества между этим фондом и российским научным фондом, а также российским фондом фундаментальных исследований.

Я думаю, что такие программы будут обязательно начаты и запущены. Они откроют новые возможности и для сотрудничества ученых двух стран при реализации важных для наших государств научных проектов, и для обмена молодыми аспирантами, докторантами, то есть для повышения кадрового потенциала наших стран в сфере науки", - сказал российский министр.