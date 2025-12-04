Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Госминистр обороны Великобритании провел в Баку ряд встреч

    Внешняя политика
    04 декабря, 2025
    21:44
    Госминистр обороны Великобритании провел в Баку ряд встреч

    Государственный министр обороны Великобритании лорд Вернон Коакер в рамках своего визита в Баку провел ряд встреч.

    Как передает Report, об этом сообщили в британском посольстве в Азербайджане.

    В дипмиссии отметили, что визит госминистра обороны состоялся с целью укрепления оборонного партнерства между странами. Сотрудничество в сфере безопасности, как указали в посольстве, станет одним из основных фундаментов стратегического партнерства Великобритания-Азербайджан и будет отражать общее понимание важности региональной стабильности и долгосрочного мира. На фоне растущих угроз страны продолжат совместную работу по общим стратегическим интересам.

    Отмечается, что Великобритания и Азербайджан работают вместе над общей целью по достижению мира, стабильности и благополучия на Южном Кавказе. В поддержку этой цели госминистр обороны впервые с 2022 года совершил визит в Азербайджан.

    В ходе визита лорд Коакер провел двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Вюгаром Мустафаевым, изучил дополнительные возможности для развития партнерства между Великобританией и Азербайджаном в сфере обороны и безопасности.

    Лорд Коакер также принял участие в церемонии выпуска курса "Подготовка инструкторов" Британской военной консультативной и тренировочной группы, проходившей в Центре обучения и образования Азербайджанской армии. Участники четырехнедельного интенсивного курса прошли обучение и наставничество под руководством британских и чешских инструкторов в соответствии с подходом Великобритании "Обучение оборонных инструкторов".

    Визит, отметили в посольстве, еще больше углубляет сотрудничество в оборонной сфере после важных событий в двусторонних отношениях. Эти события включают намерение повысить уровень отношений до стратегического партнерства в августе 2025 года. Оборонное сотрудничество станет основой этого партнерства и будет отражать общую приверженность региональной безопасности и стратегической стабильности.

    В марте Великобритания назначила своего первого военного атташе - резидента в Азербайджане. В октябре Великобритания сняла эмбарго на поставки оружия, применявшееся к Азербайджану и Армении, в соответствии с упразднением механизмов Минской группы ОБСЕ. Обе страны подписали в октябре 2025 года в Лондоне самую амбициозную на сегодняшний день программу двустороннего оборонного сотрудничества.

    "По мере роста угроз, с которыми сталкиваются наши страны, партнерства, основанные на доверии и уважении, подобные нашему, становятся еще более важными. Я рад работать с Азербайджаном для поддержки мира и процветания на Южном Кавказе и с нетерпением жду возможности еще больше укрепить наше сотрудничество в предстоящие месяцы и годы", - заявил лорд Коакер в связи с визитом.

    Britaniyanın müdafiə üzrə dövlət naziri Bakıda bir sıra görüşlər keçirib
