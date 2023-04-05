О нас

Глава минобороны Турции: Тридцатилетнее бездействие МГ ОБСЕ еще больше спровоцировало армян

Глава минобороны Турции: Тридцатилетнее бездействие МГ ОБСЕ еще больше спровоцировало армян Бездействие Минской группы ОБСЕ на протяжении тридцати лет еще больше спровоцировало армян.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 12:32
Глава минобороны Турции: Тридцатилетнее бездействие МГ ОБСЕ еще больше спровоцировало армян

Бездействие Минской группы ОБСЕ на протяжении тридцати лет еще больше спровоцировало армян.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Турция всегда процесс нормализации отношений с Арменией связывала с армяно- азербайджанскими отношениями: "30 лет назад Армения оккупировала 20 процентов земель Азербайджана. В результате около миллиона человек стали беженцами. Мы не забыли и о Ходжалинской трагедии. За эти годы международное сообщество не услышало голос Азербайджана, а бездействие Минской группы еще больше спровоцировало армян. В результате в ответ на провокации Азербайджан был вынужден начать Отечественную войну".

H.Акар подчеркнул, что Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish defense minister: 30-year inactivity of OSCE Minsk Group has further provoked Armenians
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: "ATƏT-in Minsk Qrupunun 30 illik fəaliyyətsizliyi erməniləri daha da təhrik edib"

Экслюзивные новости

Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi