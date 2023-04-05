Глава минобороны Турции: Тридцатилетнее бездействие МГ ОБСЕ еще больше спровоцировало армян

Бездействие Минской группы ОБСЕ на протяжении тридцати лет еще больше спровоцировало армян.

Бездействие Минской группы ОБСЕ на протяжении тридцати лет еще больше спровоцировало армян.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Турция всегда процесс нормализации отношений с Арменией связывала с армяно- азербайджанскими отношениями: "30 лет назад Армения оккупировала 20 процентов земель Азербайджана. В результате около миллиона человек стали беженцами. Мы не забыли и о Ходжалинской трагедии. За эти годы международное сообщество не услышало голос Азербайджана, а бездействие Минской группы еще больше спровоцировало армян. В результате в ответ на провокации Азербайджан был вынужден начать Отечественную войну".

H.Акар подчеркнул, что Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном.