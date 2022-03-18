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Министр обороны США поблагодарил тюркские государства

Министр обороны США поблагодарил тюркские государства На мероприятии по случаю праздника Новруз в США заместитель помощника министра обороны Ребекка Зиммерман от имени министра обороны Ллойда Остина передала праздничные поздравления.
Внешняя политика
18 марта 2022 г. 15:14
Министр обороны США поблагодарил тюркские государства

На мероприятии по случаю праздника Новруз в США заместитель помощника министра обороны Ребекка Зиммерман от имени министра обороны Ллойда Остина передала праздничные поздравления.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в США.

Зиммерман подчеркнула, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических отношений и сотрудничества в области обороны с тюркскими государствами, и высоко оценила вклад в укрепление регионального сотрудничества и продвижение мира и стабильности.

Она передала слова благодарности странам Центральной Азии и другим партнерским тюркским государствам за поддержку усилий по обеспечению стабильности в Афганистане в течение 20 лет военных операций США. Зиммерман подчеркнула о необходимости единства во имя справедливости и мира.

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Версия на английском языке US Department of Defense thanks Turkic states
Версия на азербайджанском языке ABŞ müdafiə naziri türk dövlətlərinə təşəkkür edib

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