Министр обороны США поблагодарил тюркские государства

На мероприятии по случаю праздника Новруз в США заместитель помощника министра обороны Ребекка Зиммерман от имени министра обороны Ллойда Остина передала праздничные поздравления.

На мероприятии по случаю праздника Новруз в США заместитель помощника министра обороны Ребекка Зиммерман от имени министра обороны Ллойда Остина передала праздничные поздравления.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в США.

Зиммерман подчеркнула, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических отношений и сотрудничества в области обороны с тюркскими государствами, и высоко оценила вклад в укрепление регионального сотрудничества и продвижение мира и стабильности.

Она передала слова благодарности странам Центральной Азии и другим партнерским тюркским государствам за поддержку усилий по обеспечению стабильности в Афганистане в течение 20 лет военных операций США. Зиммерман подчеркнула о необходимости единства во имя справедливости и мира.