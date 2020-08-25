Министр обороны России прибыл в Азербайджан

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Азербайджан

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл сегодня с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса "Кубок моря".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Баку, где примет участие в церемонии торжественного открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр - 2020", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства РФ, российский министр в ходе визита встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым, также планируется встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым.

Международный конкурс "Кубок моря" проводится в шестой раз, Азербайджан принимает эти соревнования уже в четвертый раз.