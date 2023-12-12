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Министр обороны Кипра: Недавнее заявление Баку и Еревана – исторический шанс для мира в регионе

Министр обороны Кипра: Недавнее заявление Баку и Еревана – исторический шанс для мира в регионе Недавнее совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении о намерении нормализовать отношения представляет собой исторический шанс достичь долгожданного мира в регионе.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 19:18
Министр обороны Кипра: Недавнее заявление Баку и Еревана – исторический шанс для мира в регионе

Недавнее совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении о намерении нормализовать отношения представляет собой исторический шанс достичь долгожданного мира в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава Минобороны Кипра Михалис Йоргаллас после встречи со своим армянским коллегой Суреном Папикяном в Никосии.

“Эта масштабная инициатива представляет собой исторический шанс достичь долгожданного мира в регионе, основанного на уважении принципов международного права и, в частности, уважения принципов суверенитета и территориальной целостности”, – отметил Йоргаллас.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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