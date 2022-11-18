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МО Израиля: Открытие посольства Азербайджана - свидетельство укрепления отношений

МО Израиля: Открытие посольства Азербайджана - свидетельство укрепления отношений Открытие посольства Азербайджана в Израиле иллюстрирует глубину отношений между странами и необходимость их дальнейшего укрепления в интересах стабильности и процветания всего региона.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 18:08
МО Израиля: Открытие посольства Азербайджана - свидетельство укрепления отношений

Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле демонстрирует всю глубину отношений между странами и необходимость их дальнейшего укрепления в интересах стабильности и процветания всего региона.

Как передает Report, об этом министр обороны Израиля Бени Ганц написал в Twitter.

"Я приветствую решение парламента Азербайджана открыть посольство в Израиле", - сказал он, напомнив, что в прошлом месяце посетил Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны генералом Закиром Гасановым, а также главой Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым.

"На встречах мы обсудили ряд вопросов политики и безопасности", добавил Бени Ганц.

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Версия на английском языке Israel's defense minister praises Azerbaijan''s decision to open embassy in Israel
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: "Azərbaycanın ölkəmizdə səfirlik açması qərarı münasibətlərimizin dərinləşdiyini göstərir"

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