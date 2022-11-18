МО Израиля: Открытие посольства Азербайджана - свидетельство укрепления отношений

Открытие посольства Азербайджана в Израиле иллюстрирует глубину отношений между странами и необходимость их дальнейшего укрепления в интересах стабильности и процветания всего региона.

Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле демонстрирует всю глубину отношений между странами и необходимость их дальнейшего укрепления в интересах стабильности и процветания всего региона.

Как передает Report, об этом министр обороны Израиля Бени Ганц написал в Twitter.

"Я приветствую решение парламента Азербайджана открыть посольство в Израиле", - сказал он, напомнив, что в прошлом месяце посетил Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым, министром обороны генералом Закиром Гасановым, а также главой Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым.

"На встречах мы обсудили ряд вопросов политики и безопасности", добавил Бени Ганц.