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Министр обороны Италии поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Министр обороны Италии поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Министр обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто поздравил главу государства Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 15:34
Министр обороны Италии поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Министр обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто поздравил главу государства Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, публикацией об этом Гвидо Крозетто поделился в своем аккаунте в социальной сети.

В публикации итальянского министра, передавшего президенту Азербайджана свои наилучшие пожелания, говорится: "Азербайджан играет центральную роль на евразийском пространстве. Благодаря стратегическому партнерству, связывающему наши страны, мы продолжим развивать наше сотрудничество на избранном нами ранее пути".

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Версия на английском языке Italian Defense Minister congratulates Ilham Aliyev on his re-election as President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın müdafiə naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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