Министр обороны Италии поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Министр обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто поздравил главу государства Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.

Министр обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто поздравил главу государства Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, публикацией об этом Гвидо Крозетто поделился в своем аккаунте в социальной сети.

В публикации итальянского министра, передавшего президенту Азербайджана свои наилучшие пожелания, говорится: "Азербайджан играет центральную роль на евразийском пространстве. Благодаря стратегическому партнерству, связывающему наши страны, мы продолжим развивать наше сотрудничество на избранном нами ранее пути".