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Министр обороны и глава Генштаба Турции встретились с членами семей шехидов Отечественной войны

Министр обороны и глава Генштаба Турции встретились с членами семей шехидов Отечественной войны Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и глава Генштаба ВС Метин Гюрак встретились в Анкаре с членами семей азербайджанских шехидов.
Внешняя политика
29 августа 2024 г. 17:53
Министр обороны и глава Генштаба Турции встретились с членами семей шехидов Отечественной войны

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и глава Генштаба ВС Метин Гюрак встретились в Анкаре с членами семей шехидов Отечественной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Гюлер подчеркнул мужество, героизм и самопожертвование азербайджанских шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности своей Родины.

"Хочу выразить свое почтение семьям шехидов и ветеранам войны. Наиболее отличительной чертой тюркских народов является их приверженность национальным и моральным ценностям. На протяжении своей тысячелетней славной истории тюрки всегда были готовы пожертвовать даже своей жизнь, чтобы защитить эти ценности", - сказал он.

Гюлер отметил, что сегодня флаг Азербайджана развевается в Карабахе благодаря героизму и самопожертвованию шехидов и ветеранов войны.

"Мужество шехидов и ветеранов не будут забыты, мы всегда будем чтить их с благодарностью. Азербайджан и Турция – одна нация, два государства, которые всегда были связаны крепкими братскими узами, поддерживали друг друга в трудные времена", - сказал он.

По словам Гюлера, сотрудничество и солидарность между Турцией и Азербайджаном продолжают укрепляться с каждым днем. Турция продолжит всегда быть рядом с Азербайджаном, добавил он.

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Версия на английском языке ФотоTurkish defense minister meets with family members of Karabakh war martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоYaşar Gülər Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri ilə görüşüb

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