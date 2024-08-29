Министр обороны и глава Генштаба Турции встретились с членами семей шехидов Отечественной войны

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и глава Генштаба ВС Метин Гюрак встретились в Анкаре с членами семей азербайджанских шехидов.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и глава Генштаба ВС Метин Гюрак встретились в Анкаре с членами семей шехидов Отечественной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Ankara’yı ziyaret eden Karabağ şehitlerimizin kıymetli ailelerini Millî Savunma Bakanlığında ağırladı. Bakan Yaşar Güler, Karabağ’da destan yazan şehitlerimizin ailelerine hitaben yaptığı… pic.twitter.com/yKvCKkdsiK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2024

Гюлер подчеркнул мужество, героизм и самопожертвование азербайджанских шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности своей Родины.

"Хочу выразить свое почтение семьям шехидов и ветеранам войны. Наиболее отличительной чертой тюркских народов является их приверженность национальным и моральным ценностям. На протяжении своей тысячелетней славной истории тюрки всегда были готовы пожертвовать даже своей жизнь, чтобы защитить эти ценности", - сказал он.

Гюлер отметил, что сегодня флаг Азербайджана развевается в Карабахе благодаря героизму и самопожертвованию шехидов и ветеранов войны.

"Мужество шехидов и ветеранов не будут забыты, мы всегда будем чтить их с благодарностью. Азербайджан и Турция – одна нация, два государства, которые всегда были связаны крепкими братскими узами, поддерживали друг друга в трудные времена", - сказал он.

По словам Гюлера, сотрудничество и солидарность между Турцией и Азербайджаном продолжают укрепляться с каждым днем. Турция продолжит всегда быть рядом с Азербайджаном, добавил он.