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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Внешняя политика
10 августа 2023 г. 18:39
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соболезновании говорится: “Весьма опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в регионе проведения Вооруженными Силами братской Турции антитеррористической операции “Pençe-Kilit” в целях нейтрализации террористической угрозы в регионе и защиты гражданского населения от террористических атак и угроз.

Мы разделяем ваше горе.

Да будут упокоены души военнослужащих, ставших шехидами, выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы разделяем их скорбь. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым".

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Minister expresses condolences to Turkish side
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib

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