Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с визитом в Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global, военная делегация из Азербайджана сегодня утром посетила мемориал "Аныткабир" и возложила венок к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка.
З.Гасанов оставил запись в Книге памяти: "Мы всегда чтим память Ататюрка. Да здравствует братство Турции и Азербайджана!".
Затем началась встреча между министрами обороны Турции и Азербайджана. На встрече обсуждаются региональные вопросы, а также сотрудничество двух стран в оборонной и военной сферах.