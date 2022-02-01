Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с визитом в Турции.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global, военная делегация из Азербайджана сегодня утром посетила мемориал "Аныткабир" и возложила венок к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка.

З.Гасанов оставил запись в Книге памяти: "Мы всегда чтим память Ататюрка. Да здравствует братство Турции и Азербайджана!".

Затем началась встреча между министрами обороны Турции и Азербайджана. На встрече обсуждаются региональные вопросы, а также сотрудничество двух стран в оборонной и военной сферах.